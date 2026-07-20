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Центр Ростова остался без электричества из-за нарушений в сети

Из-за технологического нарушения в сети 6 кВ центр Ростова-на-Дону остался без электричества минимум на три часа. Об этом предупредили в АО «Донэнерго».

Из-за технологического нарушения в сети 6 кВ центр Ростова-на-Дону остался без электричества минимум на три часа. Об этом предупредили в АО «Донэнерго».

Частичное отключение электричества произошло в границах ул. Береговая, ул. Седова, ул. Нижнебульварная, ул. Набережная, просп. Ворошиловский, ул. Большая Садовая, просп. Богатяновский спуск, ул. Социалистическая, просп. Кировский, ул. Петровская, ул. Станиславского, пер. Театральный.

В организации напомнили, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения.