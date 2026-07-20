Почти 1500 омичей проверили репродуктивное здоровье с начала года

В Омске лишь в одной больнице с января по июнь репродуктивную диспансеризацию прошли 1483 человека. Как сообщили в региональном минздраве, в числе обследованных — 746 мужчин и 737 женщин, в основном возрастной группы от 31 до 49 лет.
Программа включает анкетирование и осмотр, а при необходимости — дополнительные анализы. У женщин проверяют наличие инфекций, передающихся половым путём, и вируса папилломы человека. Мужчинам назначают обследования по показаниям. Объём диагностики определяют индивидуально, исходя из состояния здоровья и жалоб пациента.
Врачи напоминают: многие нарушения фертильности долго не дают о себе знать, и раннее выявление проблем помогает своевременно начать лечение.
Ранее мы рассказывали, что в Омской области сохраняются позитивные демографические показатели — рождаемость в регионе выше среднероссийской. Регулярные проверки репродуктивного здоровья помогают поддерживать эту тенденцию и вовремя выявлять факторы риска у мужчин и женщин.