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Почти 1500 омичей проверили репродуктивное здоровье с начала года

Большинство из них — люди от 31 до 49 лет.

Источник: magnific.com

В Омске лишь в одной больнице с января по июнь репродуктивную диспансеризацию прошли 1483 человека. Как сообщили в региональном минздраве, в числе обследованных — 746 мужчин и 737 женщин, в основном возрастной группы от 31 до 49 лет.

Программа включает анкетирование и осмотр, а при необходимости — дополнительные анализы. У женщин проверяют наличие инфекций, передающихся половым путём, и вируса папилломы человека. Мужчинам назначают обследования по показаниям. Объём диагностики определяют индивидуально, исходя из состояния здоровья и жалоб пациента.

Врачи напоминают: многие нарушения фертильности долго не дают о себе знать, и раннее выявление проблем помогает своевременно начать лечение.

Ранее мы рассказывали, что в Омской области сохраняются позитивные демографические показатели — рождаемость в регионе выше среднероссийской. Регулярные проверки репродуктивного здоровья помогают поддерживать эту тенденцию и вовремя выявлять факторы риска у мужчин и женщин.