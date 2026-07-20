Почти 1500 омичей проверили репродуктивное здоровье с начала года

В Омске лишь в одной больнице с января по июнь репродуктивную диспансеризацию прошли 1483 человека. Как сообщили в региональном минздраве, в числе обследованных — 746 мужчин и 737 женщин, в основном возрастной группы от 31 до 49 лет.