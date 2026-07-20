Путешествовать по Воронежской области и Черноземью можно с лёгкостью, даже если нет автомобиля или есть опасения не заправить своё авто в дороге. Поездки на электропоездах более экологичны, а по цене иногда выходят и дешевле.
Корреспондент vrn.aif.ru выяснил, куда можно добраться из Воронежа на электропоезде и что посмотреть.
Дивногорье.
Музей-заповедник «Дивногорье» богат историей, находками, красотой заповедной природы в гармонии с памятниками архитектуры.
Доехать до «Дивногорья» можно на электричке с пересадкой в Лисках. В субботу совершить путешествие проще всего. С вокзала «Воронежа-1» электричка № 6404 отправляется в 6:04. В Лисках вы будете в 8:04. Там пересядьте на электричку № 6377 в 8:58. Общее время в пути — 2 часа 38 минут. Стоимость проезда в одну сторону — 378 рублей. Есть несколько рейсов обратно в тот же день.
Путешествие на паровозной тяге.
На туристическом ретропоезде с паровозной тягой № 6155/6156 по субботам и воскресеньем можно доехать до Рамони и побывать с экскурсией в старинном Дворцовом комплексе Ольденбургских или отправиться дальше в парк семейного отдыха Нелжа.ру.
Отправление — в 9:38, прибытие в Рамонь — в 11:25, в Нелжу — в 11:40. В 18:08 — возвращение на «Воронеж-1». Гостям обещают разнообразные развлечения.
Заповедник им. В. М. Пескова.
Воронежский заповедник был создан в 1923 году для сохранения исчезающего вида животных — речного бобра. Сегодня гости заповедника могут посетить Музей природы, информационный центр «Знакомьтесь — Воронежский заповедник!», Бобровый городок, экологическую тропу «Черепахинская», верёвочный парк «Ёжкины дорожки», музей В. М. Пескова и др.
Электрички из «Воронежа-1» до заповедника им Пескова ходят с 8:15 и до 20:34. Проезд в одну сторону стоит 131 рубль.
Экопарк «Каялов бор».
Экопарк «Каялов бор» — многофункциональная рекреационная зона для всесезонного досуга на природе. На площади больше ста гектаров уместились лес, река и луг. На территории экопарка функционирует выставочный зал, посвященный битве князя Игоря с половцами, действуют два экскурсионных маршрута с посещением основных арт-объектов, символизирующих главы поэмы«: “Затмение”, “Чаши слез”, “Лабиринт”, “Зона плена”.
До Россоши можно добраться через Лиски — электричка ходит три раза в день: в 11:20, 13:38, 21:01. Время в пути в среднем составляет два часа. Стоимость билета Лиски-Россошь — 372 рубля.
Цветущие лотосы.
В Семилуках достопримечательности разбросаны по всему району: это семилукский дольмен (слово «дольмен» имеет бретонское происхождение и буквально означает «каменный стол» — Ред.), усадьба Лосевых, дача Башкирцева. В августе заядлые путешественники советуют посетить пруд с цветущими лотосами.
Электрички в Семилуки ходят три раза в день с вокзала «Воронеж-Курский»: в 07:27, 08:47 и 18:00. Время в пути — около 30 минут, а стоимость проезда составляет всего 35 рублей.
Липецкий зоопарк.
Липецкий зоопарк — одно из крупнейших природоохранных учреждений центральной России, где обитает более 3000 животных 320 видов со всего мира. Здесь можно познакомиться с символом зоопарка — львом Принцем, увидеть фламинго, бурых медведей, кенгуру, обезьян, верблюдов, оленей, попугаев, енотов и множество других зверей и птиц. А любители экзотики, наверняка, смогут оценить красоту кайманов, питонов, различных змей и ящериц.
Ускоренный поезд по пригородным билетам в Липецк № 7141/7145 ходит только по воскресеньям. Отправление с «Воронеж-1» в 07:53, обратно из Липецка можно уехать в тот же день — в 17: 50. Время в пути — 1 час 40 минут. Стоимость билета в один конец — 445 рублей.
Елецкое кружево и музей Бунина.
Пожалуй, именно кружевом, которое плели местные мастерицы, знаменит город Елец. А ещё здесь когда-то здесь жил Иван Бунин, гулял по центральным улочкам Константин Паустовский.
Здесь сохранились храмы разных эпох, старинные монастыри и городская застройка XIX-начала XX века. Кроме того, в городе много музеев, а в окрестностях находятся заповедные Воргольские скалы и другие живописные места.
В Елец можно добраться по воскресеньям без пересадок на том же ускоренном поезде № 7141/7145, что ходит в Липецк, выйдя на следующей станции — «Елец».
Время в пути — чуть более трех часов. Отправление с «Воронеж-1» в 07:53, а назад из Ельца можно уехать в тот же день — в 16:14. Цена билета в один конец — 681 рубль.