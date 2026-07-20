Куда можно добраться из Воронежа на электропоезде?

Доехать до «Дивногорья» можно на электричке с пересадкой в Лисках. В субботу совершить путешествие проще всего. С вокзала «Воронежа-1» электричка № 6404 отправляется в 6:04. В Лисках вы будете в 8:04. Там пересядьте на электричку № 6377 в 8:58. Общее время в пути — 2 часа 38 минут. Стоимость проезда в одну сторону — 378 рублей. Есть несколько рейсов обратно в тот же день.