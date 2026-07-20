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Проезд ограничили на трех нижегородских трассах из-за ремонтных работ

Ограничения ввели на трех федеральных трассах в Нижегородской области из-за ремонтных работ.

Источник: Живем в Нижнем

Ограничения ввели на трех федеральных трассах в Нижегородской области из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в «Волго-Вятскуправтодоре».

Ремонт выполняют на участках дороги М-7 с 415 по 429 км и 498 по 507 км. Сейчас там сужена проезжая часть и действуют ограничения скорости.

Работы также проводят на четырех участках трассы Р-158: на мостах через Кудьму и Тешу, с 38 по 40 км, с 40 по 46 км. На всех отрезках пути действуют локальные ограничения по скорости.

На трассе Р-177 ремонт организован в трех локациях. Дорожники трудятся на участке с 74 по 113 км и мостах через реки Люнда и Зимара. До завершения работ там предусмотрены скоростные ограничения. На переправе через Зимару организован реверс, рядом с мостом через Люнду сооружена временная дорога.

Напомним, новая остановка появилась на ГЖД у поселка Юдинцева в Нижнем Новгороде.