Проезд ограничили на трех нижегородских трассах из-за ремонтных работ

На трассе Р-177 ремонт организован в трех локациях. Дорожники трудятся на участке с 74 по 113 км и мостах через реки Люнда и Зимара. До завершения работ там предусмотрены скоростные ограничения. На переправе через Зимару организован реверс, рядом с мостом через Люнду сооружена временная дорога.