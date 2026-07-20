Садовод Туманов рассказал, какие культуры посадить на даче в июле

Июль — подходящее время для повторных посевов на даче. Земля хорошо прогрелась, а световой день начал сокращаться, что благоприятно для роста многих культур. Освободившиеся грядки уже ждут новых растений. Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов сообщил в интервью 360.ru, какие культуры можно посеять в июле, как повысить урожай картофеля и что делать в разгар дачного сезона.
После сбора первого урожая ранних овощей, зелени и ягод на грядках освободилось место. По словам Туманова, ограничений для повторных посевов нет, но не стоит ожидать высоких результатов. Сам до сих пор досаживает картофель на освободившиеся участки, чтобы занять пустующее место.
«В принципе, посадить можно все что угодно. Другое дело, что результаты не всегда будут оптимальными», — отметил он.
При выборе семян важно учитывать период до начала созревания, указанный на упаковке. Некоторые культуры требуют 60, 90 дней и более для полного созревания. Важно соотнести этот срок с климатическими условиями вашего региона.
Идеально подходят для повторных посевов травы и салаты с коротким сроком созревания. Среди них листовая горчица, шпинат, листовой салат и капуста. Туманов отметил, что старый салат отличается от молодого, поэтому его можно подсеивать постоянно.
Горох можно подсевать в течение всего сезона, так как он быстро даёт урожай.
В июле традиционно сеют чёрную, белую и японскую редьку дайкон. Если посеять редьку в мае, она может начать стрелковаться из-за длинного светового дня. Однако посев в июле позволяет избежать этой проблемы и получить хороший урожай.
Огурцы — теплолюбивая культура, которая хорошо растёт в июле. Регулярный сбор урожая стимулирует образование новых завязей, но это не мешает посадить новые растения. Туманов рекомендовал покупать скороспелые гибриды огурцов F1, которые не требуют опыления.
Если посеять огурцы в июле, они успеют взойти и дать плоды через месяц-полтора. Лучше всего сеять под укрытие в виде теплицы или пленочного туннеля. Туманов также отметил, что некоторые огородники, столкнувшиеся с фитофторой в теплице, убирают помидоры и сажают на их место огурцы в середине августа. В теплице тепло, и скороспелые гибриды успевают дать урожай.