Садовод Туманов рассказал, какие культуры посадить на даче в июле

Если посеять огурцы в июле, они успеют взойти и дать плоды через месяц-полтора. Лучше всего сеять под укрытие в виде теплицы или пленочного туннеля. Туманов также отметил, что некоторые огородники, столкнувшиеся с фитофторой в теплице, убирают помидоры и сажают на их место огурцы в середине августа. В теплице тепло, и скороспелые гибриды успевают дать урожай.