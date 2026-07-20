Синоптики сказали, когда начнется реальное похолодание и дожди в Беларуси

Во вторник, 21 июля, в некоторых районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. В утренние и дневные часы осадки прогнозируются на большей части территории. Местами, отмечают синоптики, возможны сильные дожди с грозами, усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. Возможен туман. Ночью прогнозируется от +9 до +15 градусов, днем — от +16 до +22 градусов, по восточной части — до +26 градусов.