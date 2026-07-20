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Российский банк окажет поддержку пострадавшим предпринимателям

Обращения клиентов принимаются через личный кабинет или в офисах.

Источник: Комсомольская правда

Банк ВТБ оказывает поддержку клиентам среднего и малого бизнеса, чьи товарные остатки пострадали в результате атак на логистические центры компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

Банк разработал комплекс мер, которые помогут продавцам снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на сохранении своего дела.

Предприниматели могут обратиться в ВТБ за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному соглашению и другими необходимыми мерами.

В пресс-службе банка сообщили, что обращения клиентов принимаются через личный кабинет или в офисах.

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