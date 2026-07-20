Российский банк окажет поддержку пострадавшим предпринимателям

Банк ВТБ оказывает поддержку клиентам среднего и малого бизнеса, чьи товарные остатки пострадали в результате атак на логистические центры компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях.
Банк разработал комплекс мер, которые помогут продавцам снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на сохранении своего дела.
Предприниматели могут обратиться в ВТБ за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному соглашению и другими необходимыми мерами.
В пресс-службе банка сообщили, что обращения клиентов принимаются через личный кабинет или в офисах.
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