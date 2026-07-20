Из-за атаки ВСУ на вокзал в Льгове Курской области пострадали четыре человека

Трое пострадавших получили легкие травмы, четвертый госпитализирован с осколочными ранениями. Вокзал закрыт для перевозок в связи с режимом контртеррористической операции — пассажиров там не было. Также осколками поврежден автомобиль администрации муниципалитета, подъехавший к станции в момент удара.