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Из-за атаки ВСУ на вокзал в Льгове Курской области пострадали четыре человека

В районе железнодорожной станции Льгова Курской области зафиксированы удары БПЛА. Ранены четыре сотрудника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

В районе железнодорожной станции Льгова Курской области зафиксированы удары БПЛА. Ранены четыре сотрудника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Трое пострадавших получили легкие травмы, четвертый госпитализирован с осколочными ранениями. Вокзал закрыт для перевозок в связи с режимом контртеррористической операции — пассажиров там не было. Также осколками поврежден автомобиль администрации муниципалитета, подъехавший к станции в момент удара.

За прошедшие сутки при атаках на Курскую область погиб один человек, девять пострадали.

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