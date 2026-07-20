Из-за атаки ВСУ на вокзал в Льгове Курской области пострадали четыре человека

В районе железнодорожной станции Льгова Курской области зафиксированы удары БПЛА. Ранены четыре сотрудника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Трое пострадавших получили легкие травмы, четвертый госпитализирован с осколочными ранениями. Вокзал закрыт для перевозок в связи с режимом контртеррористической операции — пассажиров там не было. Также осколками поврежден автомобиль администрации муниципалитета, подъехавший к станции в момент удара.
За прошедшие сутки при атаках на Курскую область погиб один человек, девять пострадали.
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