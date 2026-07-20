Волгоградский историк напомнила, какие тайны хранит Комсомольский сад

Волгоградка рассказывает: прежде на месте, где появится воскресная школа, было царицынское церковное кладбище — погост возник вокруг Скорбященской церкви. Как показала реконструкция каланчи, под этим зданием находится 30 захоронений. А часть кладбища была, скорее всего, просто была засыпана.