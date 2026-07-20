Волгоградский историк напомнила, какие тайны хранит Комсомольский сад

Историк-блогер Алёна Бевз напомнила волгоградцам о тайнах, которые хранит Комсомольский сад.
Его часть планируется видоизменить — здесь появится культурно-просветительский религиозный центр, уже состоялась закладка камня на месте его строительства.
Волгоградка рассказывает: прежде на месте, где появится воскресная школа, было царицынское церковное кладбище — погост возник вокруг Скорбященской церкви. Как показала реконструкция каланчи, под этим зданием находится 30 захоронений. А часть кладбища была, скорее всего, просто была засыпана.
«В тридцатых годах с церкви сняли купола и разместили в здании общество содействия обороне, авиационного и химического строительства — Осоавиахим. На месте кладбища организовали парк, где до сих пор сохраняются некоторые могилы, в том числе, братская могила Якова Ермана и участников Гражданской войны», — поясняет блогер.
Ранее волгоградские краеведы рассказали, что скрывалось под асфальтом площади Павших Борцов и какая история вывозится в наши дни на свалку.