Байкерша Sonata разбилась в ДТП

По его словам, днем 17 июля на Таганрогской улице в Ростове-на-Дону водитель мотоцикла Harley-Davidson 1984 года рождения не справился с управлением и наехал на бордюр. «В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался», — сказал собеседник агентства.