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Байкерша Sonata разбилась в ДТП

В Ростове байкерша Sonata разбилась в ДТП.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл — РИА Новости. Известная в Ростове-на-Дону байкер попала на Harley-Davidson в ДТП и скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель Госавтоинспекции Ростовской области.

По его словам, днем 17 июля на Таганрогской улице в Ростове-на-Дону водитель мотоцикла Harley-Davidson 1984 года рождения не справился с управлением и наехал на бордюр. «В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался», — сказал собеседник агентства.

Согласно информации байкерского сообщества города, «в ДТП на мотоцикле погибла наша Sonata». Авария произошла в микрорайоне Военвед Ростова-на-Дону. У 41-летней Софии остались два сына.