КТК: атакован еще один гражданский морской танкер на морском терминале

«При этом непонятно, кого обвиняет Астана, потому что в заявлении ни разу не была упомянута Украина, хотя в заявлении КТК четко была определена украинская принадлежность атаковавших танкеры дронов. Тем не менее казахстанские дипломаты снова предпочли не портить отношения с Киевом»,