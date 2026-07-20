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В Калининграде вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции

Пять жителей Калининграда получили срок за организацию незаконной миграции.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Суд вынес приговор пяти жителям Калининграда по делу об организации незаконной миграции, организатор получил более 10 лет строгого режима, остальные — условные сроки, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2025 года фигуранты заключили фиктивные гражданско‑правовые договоры с 23 иностранными гражданами за денежное вознаграждение. Затем сведения передали в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность законно оформить разрешение на работу либо избежать аннулирования ранее выданных разрешений.

«Три мужчины и две женщины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой) и статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)», — говорится в сообщении регионального СУ СК на платформе «Макс».

Отмечается, что 53-летнему организатору схемы, ранее уже привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, суд назначил наказание 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 3,9 миллионов рублей.

Отмечается, что его соучастникам с учетом роли каждого по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 4 лет до 5 лет 6 месяцев и штрафы в размере от 200 тысяч до 3,1 миллионов рублей.

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