В Калининграде вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции

Отмечается, что его соучастникам с учетом роли каждого по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 4 лет до 5 лет 6 месяцев и штрафы в размере от 200 тысяч до 3,1 миллионов рублей.