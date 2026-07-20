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Остановка автобуса № 92 переедет с Усилова на Яблоневую 27 июля

Пассажиров предупредили об изменениях из-за реконструкции дороги.

Источник: Живем в Нижнем

Конечный остановочный пункт автобусного маршрута № 92 в Нижнем Новгороде перенесут с Усилова на Яблоневую к дому № 1. Это произойдет 27 июля, предупредили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

До конца текущего года рабочие завершат реконструкцию дороги на Яблоневой, после чего маршрут № 92 будет продлен до дома № 1 корп. 1 на улице Деловой.

«Эти изменения имеют целью улучшение пешеходной доступности жилых домов и объектов промзоны в районе улиц Яблоневой и Деловой», — пояснили в ЦРТС.

Ранее мы рассказывали о новой остановке на ГЖД. Теперь электрички заволжского направления будут высаживать пассажиров в Канавине — рядом с улицей Кузбасской и Московским шоссе.