Пульмонолог предупредил об особой опасности курения вейпов рядом с детьми

Врач также добавил, что частицы глицерина могут застревать в макрофагах. Это клетки, которые участвуют в защите организма, но не могут переработать такие вещества. В результате, по словам специалиста, может развиваться вторичный иммунодефицит. Также Бережанский отметил, что вейпы могут негативно влиять на репродуктивное здоровье мальчиков. Регулярное парение в течение года, по его словам, может снизить фертильность на 10−15% из-за нарушений микроциркуляции.