Пульмонолог предупредил об особой опасности курения вейпов рядом с детьми

Дети, которые находятся рядом с людьми, курящими вейпы, могут вдыхать опасные частицы на расстоянии до 10 метров. Об этом РИА Новости рассказал врач-пульмонолог Павел Бережанский.
По его словам, пассивное вдыхание пара может быть вредным для ребенка, так как вейпы содержат вещества, которые оседают в легких.
«Любое курение и парение — это десять метров при пассивном. Ребенок будет вдыхать то же самое. Вейпы содержат пропиленгликоль, глицерин, витамин Е как загуститель, ароматические углеводороды, которые не выводятся из легких, вызывают фиброз и поражение иммунитета», — сказал Павел Бережанский.
Согласно данным ученых, для детей такое пассивное курение особенно опасно, т. к. они дышат быстрее взрослых и имеют меньшую массу тела. В результате на килограмм веса ребенок поглощает гораздо больше токсичных веществ и никотина из воздуха. Детская дыхательная система только формируется. Ультрадисперсные частицы пара проникают в самые глубокие отделы легких (альвеолы), вызывая хроническое воспаление, кашель, свистящее дыхание и провоцируя развитие астмы.
Врач также добавил, что частицы глицерина могут застревать в макрофагах. Это клетки, которые участвуют в защите организма, но не могут переработать такие вещества. В результате, по словам специалиста, может развиваться вторичный иммунодефицит. Также Бережанский отметил, что вейпы могут негативно влиять на репродуктивное здоровье мальчиков. Регулярное парение в течение года, по его словам, может снизить фертильность на 10−15% из-за нарушений микроциркуляции.
(Фото: magnific.com).