В Прикамье несовершеннолетняя допустила смертельное ДТП

19 июля на 1-м километре автодороги Ваньки — Степаново случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. По информации ведомства, 15-летняя девушка, управлявшая питбайком «БСЕ», выехала с поля на главную дорогу, не предоставив преимущество двигающемуся автомобилю «Ссан Енг Актион», из-за чего произошло столкновение. Авто управляла женщина 1981 года рождения.