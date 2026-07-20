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Новый храм появится в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга и митрополит Евгений осмотрели строящийся храм в Пионерском.

Источник: социальные сети митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

В Екатеринбурге появится храм святителя Спиридона Тримифунтского. Расположится он на улице Раевского в Пионерском микрорайоне. Мэр города Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений осмотрели стройку.

— Интересно, что когда стройка начиналась, вокруг совсем не было домов. А сейчас храм оказался посреди жилого района! Пусть молитвами святителя Спиридона созидается жизнь людей в этом районе. И пусть растут стены нового прекрасного храма, — написал митрополит Евгений в своих социальных сетях.

Речь идет о строительстве нового жилого комплекса в Пионерском, где дома возводят преимущественно на месте аварийного и ветхого жилья. Когда специалисты только приступили к созданию храма, его площадка находилась на пустыре. Теперь же строительство продолжается на территории нового ЖК.