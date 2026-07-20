Новый храм появится в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

— Интересно, что когда стройка начиналась, вокруг совсем не было домов. А сейчас храм оказался посреди жилого района! Пусть молитвами святителя Спиридона созидается жизнь людей в этом районе. И пусть растут стены нового прекрасного храма, — написал митрополит Евгений в своих социальных сетях.