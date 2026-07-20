«Валдай» опять начал ходить между Нижним Новгородом и Дзержинском

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал возобновление регулярного речного сообщения между Нижним Новгородом и Дзержинском значимым событием для жителей обоих городов. Он подчеркнул, что объединение усилий власти и бизнеса позволило в короткие сроки решить вопрос с новым причалом. По его словам, «Валдай» уже стал популярным летним видом транспорта среди нижегородцев и гостей региона, и развитие причальной инфраструктуры в Дзержинске, по всей Нижегородской области и за ее пределами необходимо для возрождения речных перевозок.