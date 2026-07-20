«Валдай» опять начал ходить между Нижним Новгородом и Дзержинском

Регулярное речное сообщение возобновлено между Нижним Новгородом и Дзержинском. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков.
Как отметил мэр, Дзержинск исторически является городом у большой воды, и возвращение к использованию водных артерий имеет для него важное практическое значение. Город делает очередной шаг к тому, чтобы речной транспорт стал привычным и повседневным видом передвижения.
В преддверии 100-летия Дзержинска одной из ключевых задач остается раскрытие туристического потенциала. Михаил Клинков отметил, что восстановление регулярного речного судоходства, которое свяжет город с другими территориями и сделает поездки удобными для жителей и гостей, является важным условием развития туризма.
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал возобновление регулярного речного сообщения между Нижним Новгородом и Дзержинском значимым событием для жителей обоих городов. Он подчеркнул, что объединение усилий власти и бизнеса позволило в короткие сроки решить вопрос с новым причалом. По его словам, «Валдай» уже стал популярным летним видом транспорта среди нижегородцев и гостей региона, и развитие причальной инфраструктуры в Дзержинске, по всей Нижегородской области и за ее пределами необходимо для возрождения речных перевозок.
С 16 июля судно «Валдай 45Р» начинает курсировать по регулярному расписанию. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 17:45, прибытие в Дзержинск — в 18:40. Обратный рейс отправляется в 18:50 с прибытием в Нижний Новгород в 19:45.
В перспективе планируется расширение маршрутов — жители Дзержинска смогут добираться по воде до Павлова и села Чулково.
Также изменилось место посадки пассажиров. Теперь отправление осуществляется из Дзержинского затона рядом с гостиницей «Ока» (Окская набережная, 27А) — примерно в 150 метрах левее прежнего места.
В дальнейшем в городе намерены построить полноценную пристань для приема скоростных «Валдаев» и крупных круизных теплоходов. Акваторию в районе «Оки», где ранее располагался речной вокзал, планируется вернуть под контроль муниципалитета для развития транспортной и туристической инфраструктуры. В числе ближайших работ — ремонт ступеней, новое асфальтирование и обустройство парковки.
«Ока — наша гордость и наши возможности. Для пассажиров — это путь без пробок, свежий воздух и красота, открывающаяся с воды. Добро пожаловать на борт! И в добрый путь!» — отметил Михаил Клинков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что первый «Валдай» причалил к плавучей платформе на Окской набережной Дзержинска.