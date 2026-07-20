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Нижегородский завод «Красный якорь» запустил производство элеваторных цепей

Нижегородский завод «Красный якорь» начал производство элеваторных цепей и комплектующих к ним. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Источник: Коммерсантъ

Нижегородский завод «Красный якорь» начал производство элеваторных цепей и комплектующих к ним. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Завод будет выпускать цепи, зубья элеваторных звездочек, соединительные звенья и крепления ковшей, отмечается в сообщении.

Генеральный директор завода Андрей Корчагин отметил, что сейчас в импортных элеваторных системах работают немецкие комплектующие, качество которых является достижимым для российского производителя.

Завод «Красный якорь» специализируется на производстве якорных цепей, такелажа, а также цепей для горно-шахтного оборудования и грузовых цепей.