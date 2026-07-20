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В Прикамье создали межведомственную группу по ликвидации ЧС на реках

К работе также привлекли экологов, общественников и волонтёрские организации.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать межведомственную рабочую группу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на реках региона, сообщили в краевом минприроды.

В состав группы вошли представители краевого Минприроды, управления Росприроднадзора по Пермскому краю, природоохранной прокуратуры и Главного управления МЧС по региону. К работе также привлекли экологов, общественников и волонтёрские организации.

Задача группы — координация работ по восстановлению экосистемы рек и прибрежных зон, а также предотвращение новых утечек нефтепродуктов.

Особое внимание уделят очистке акватории. После того как будет определён размер вреда, причинённого водным объектам, почвам, животному миру и биоресурсам, компании, допустившей утечку, предъявят соответствующие требования.

Напомним, специалисты из пермского зоопарка развернули мобильный госпиталь для птиц и животных.

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