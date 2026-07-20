В Прикамье создали межведомственную группу по ликвидации ЧС на реках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать межведомственную рабочую группу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на реках региона, сообщили в краевом минприроды.
В состав группы вошли представители краевого Минприроды, управления Росприроднадзора по Пермскому краю, природоохранной прокуратуры и Главного управления МЧС по региону. К работе также привлекли экологов, общественников и волонтёрские организации.
Задача группы — координация работ по восстановлению экосистемы рек и прибрежных зон, а также предотвращение новых утечек нефтепродуктов.
Особое внимание уделят очистке акватории. После того как будет определён размер вреда, причинённого водным объектам, почвам, животному миру и биоресурсам, компании, допустившей утечку, предъявят соответствующие требования.
Напомним, специалисты из пермского зоопарка развернули мобильный госпиталь для птиц и животных.