Антон Немкин подал документы для участия в выборах в Госдуму по округу № 62

Кандидат от партии «Единая Россия» Антон Немкин представил в Избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва по одномандатному округу № 62.
Выборы в Государственную Думу РФ, Законодательное Собрание Пермского края и представительные органы муниципалитетов пройдут в Единый день голосования в сентябре. Проголосовать можно будет в один из трех дней — 18, 19 или 20 сентября.
Антон Немкин — действующий депутат Государственной Думы VIII созыва от Пермского края. Он является членом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральным координатором партийного проекта «Цифровая Россия».
Ранее кандидатуру Антона Немкина утвердили на XXIII Съезде партии «Единая Россия», который прошел в Москве 28 июня. В мае он одержал победу на электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия» в округе № 62 с результатом 50,63% (18 948 человек).
Также по округу № 62 в Госдуму РФ будут баллотироваться кандидат от ЛДПР — руководитель аппарата регионального отделения партии Ян Романов, кандидат от КПРФ — член комитета по промышленности, экономической политике и налогам в Заксобрании Пермского края Дмитрий Новокрещенов, кандидат от партии «Справедливая Россия» — депутат думы Осинского округа Армен Бежанян, кандидат от партии «Новые люди» — депутат Чайковской гордумы Николай Богданов, кандидат от партии «Яблоко» Константин Пономарёв, кандидат «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Дмитрий Петухов.