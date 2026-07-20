Антон Немкин подал документы для участия в выборах в Госдуму по округу № 62

Также по округу № 62 в Госдуму РФ будут баллотироваться кандидат от ЛДПР — руководитель аппарата регионального отделения партии Ян Романов, кандидат от КПРФ — член комитета по промышленности, экономической политике и налогам в Заксобрании Пермского края Дмитрий Новокрещенов, кандидат от партии «Справедливая Россия» — депутат думы Осинского округа Армен Бежанян, кандидат от партии «Новые люди» — депутат Чайковской гордумы Николай Богданов, кандидат от партии «Яблоко» Константин Пономарёв, кандидат «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Дмитрий Петухов.