«Кто сказал, что Средневековье — это просто?»: как прошёл ежегодный фестиваль «Замок Лабиау» в Полесске

«Мы всегда к нашим фестивалям подключаем военную историю, — подчеркнули в замке. — Потому что если бы не наша победа в 1945 году, во-первых, никакого бы замка не было. Во-вторых, не было бы никакой Калининградской области, и нас бы здесь тоже не было».