В Британии определили самую быструю улитку планеты

Соревнования проводятся уже более 60 лет и ежегодно привлекают тысячи зрителей. Участники могут привозить своих питомцев или арендовать улитку за 1 фунт. Согласно строгим правилам, к старту допускаются только садовые моллюски. Мировой рекорд — 2 минуты — принадлежит улитке Арчи, установившей его в 1995 году.