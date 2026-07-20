Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии определили самую быструю улитку планеты

В английском графстве Норфолк завершился ежегодный чемпионат мира по бегу моллюсков.

В английском графстве Норфолк была определена самая быстрая улитка в мире. Ежегодный чемпионат мира по бегу среди моллюсков состоялся на крикетном поле Гримстон в Конгхеме. Победителем соревнований стал питомец по кличке Снейлор Свифт.

«Явка была потрясающей, это был отличный конкурс с невероятной поддержкой», — сообщил организатор мероприятия Иэн Хейнс.

Победительница обогнала 271 соперницу из девяти стран, в том числе из Бразилии, Франции и Испании. Дистанция составила 13 дюймов (33 сантиметра), которую улитка преодолела за 3 минуты 13 секунд. В качестве награды за победу моллюск получил не кубок, а серебряную кружку, наполненную свежим салатом.

Соревнования проводятся уже более 60 лет и ежегодно привлекают тысячи зрителей. Участники могут привозить своих питомцев или арендовать улитку за 1 фунт. Согласно строгим правилам, к старту допускаются только садовые моллюски. Мировой рекорд — 2 минуты — принадлежит улитке Арчи, установившей его в 1995 году.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше