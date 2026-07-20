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Призерами этапа Кубка России стали воронежские стрелки

Александра Чувакина и Глеб Морозов финишировали третьими в «трапе».

В Липецке финишировал этап Кубка России по стендовой стрельбе. В упражнении «трап» в тройку лучших вошли воронежцы Александра Чувакина и Глеб Морозов. Они стали призерами среди смешанных пар. В схватке за бронзу наши земляки одолели москвичей Дарью Гуркину и Александра Макарова.

Что касается личного зачета, то и Саша, и Глеб заняли четвертые места.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские стрелки завоевали золото и серебро на этапе Кубка России.

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