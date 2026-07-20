Что произошло под Борисовом, где в доме спасатели нашли тела двух человек

Утром в воскресенье, 19 июля, примерно в 04.00 спасатели ликвидировали пожар в частном доме, расположенном в деревне Кургановка Борисовского района. При тушении возгорания были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 62 и 51 года без признаков жизни.