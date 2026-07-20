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Что произошло под Борисовом, где в доме спасатели нашли тела двух человек

Спасатели тушили пожар в доме под Борисовом и нашли тела двух человек.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет рассказал, что произошло под Борисовом, где в доме спасатели нашли тела двух человек.

Утром в воскресенье, 19 июля, примерно в 04.00 спасатели ликвидировали пожар в частном доме, расположенном в деревне Кургановка Борисовского района. При тушении возгорания были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 62 и 51 года без признаков жизни.

Следователи рассматривают несколько версий возникновения пожара. Среди них — неосторожное обращение с огнем при курении.

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