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Более 100 казаков дежурят ежедневно на АЗС в Новороссийске

В Новороссийске казаки совместно с полицией и волонтерами продолжают обеспечивать порядок на заправочных станциях города. Об этом сообщил депутат городской Думы Сергей Сюсюка.

Источник: Российская газета

По словам депутата, инициатива реализована при поддержке администрации Новороссийска. Ее цель — предотвращать конфликты и обеспечивать безопасность жителей и гостей города в условиях высокой загруженности АЗС.

Сергей Сюсюка отметил, что работа уже дает результаты. Налажена регулировка транспортных потоков и контроль за соблюдением очереди. Это позволило сократить время ожидания и избежать спорных ситуаций. Более 100 новороссийских казаков задействованы в патрулях и оперативно реагируют на возникающие проблемы.

Помимо контроля на дорогах, казаки уделяют внимание профилактике правонарушений. Они проводят беседы с водителями, напоминают о правилах поведения на АЗС и рассказывают о мерах по поддержанию порядка. Все это помогает формировать культуру безопасного поведения и снижать напряженность.

Ранее «РГ» писала, что в Новороссийске спустя неделю работы отменили электронную очередь на заправки. Запись отменили, потому что в город стали завозить больше топлива. Очереди на заправках стали намного меньше, и необходимость в предварительной записи исчезла.