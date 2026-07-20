Более 100 казаков дежурят ежедневно на АЗС в Новороссийске

Сергей Сюсюка отметил, что работа уже дает результаты. Налажена регулировка транспортных потоков и контроль за соблюдением очереди. Это позволило сократить время ожидания и избежать спорных ситуаций. Более 100 новороссийских казаков задействованы в патрулях и оперативно реагируют на возникающие проблемы.