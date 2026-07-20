Более 100 казаков дежурят ежедневно на АЗС в Новороссийске

По словам депутата, инициатива реализована при поддержке администрации Новороссийска. Ее цель — предотвращать конфликты и обеспечивать безопасность жителей и гостей города в условиях высокой загруженности АЗС.
Сергей Сюсюка отметил, что работа уже дает результаты. Налажена регулировка транспортных потоков и контроль за соблюдением очереди. Это позволило сократить время ожидания и избежать спорных ситуаций. Более 100 новороссийских казаков задействованы в патрулях и оперативно реагируют на возникающие проблемы.
Помимо контроля на дорогах, казаки уделяют внимание профилактике правонарушений. Они проводят беседы с водителями, напоминают о правилах поведения на АЗС и рассказывают о мерах по поддержанию порядка. Все это помогает формировать культуру безопасного поведения и снижать напряженность.
Ранее «РГ» писала, что в Новороссийске спустя неделю работы отменили электронную очередь на заправки. Запись отменили, потому что в город стали завозить больше топлива. Очереди на заправках стали намного меньше, и необходимость в предварительной записи исчезла.