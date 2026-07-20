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Жители 25 улиц остались без света из-за аварии в Краснодаре

Причиной отключения стало повреждение на линии 6−10 кВ, отключены трансформаторные подстанции.

Жители 25 улиц остались без света из-за аварии в Карасунском округе Краснодара, сообщает ЕДДС города.

Таким образом, без электроэнергии остались:

ул. Бородинская.

ул. Мира.

ул. Полевая.

ул. Крупской.

ул. Гоголя.

ул. Репинская.

ул. Серегина.

ул. Почтовая.

ул. Старокорсунская.

ул. Урожайная.

ул. Демченко.

ул. Комсомольская.

ул. Новопочтовая.

ул. Криничная.

ул. Крылатая.

Аэропортовский пр.

ул. Фадеева.

ул. Горячеключевская.

ул. Трудовой славы.

ул. Бородина.

ул. Джубгинская.

ул. Лаврова Леонида.

Изумрудный пр.

ул. Карла Маркса.

ул. Ярославская.

На месте работает аварийная бригада.