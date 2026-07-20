Жители 25 улиц остались без света из-за аварии в Краснодаре

Жители 25 улиц остались без света из-за аварии в Карасунском округе Краснодара, сообщает ЕДДС города.
Таким образом, без электроэнергии остались:
ул. Бородинская.
ул. Мира.
ул. Полевая.
ул. Крупской.
ул. Гоголя.
ул. Репинская.
ул. Серегина.
ул. Почтовая.
ул. Старокорсунская.
ул. Урожайная.
ул. Демченко.
ул. Комсомольская.
ул. Новопочтовая.
ул. Криничная.
ул. Крылатая.
Аэропортовский пр.
ул. Фадеева.
ул. Горячеключевская.
ул. Трудовой славы.
ул. Бородина.
ул. Джубгинская.
ул. Лаврова Леонида.
Изумрудный пр.
ул. Карла Маркса.
ул. Ярославская.
На месте работает аварийная бригада.