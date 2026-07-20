За полгода бесплатным переобучением воспользовались почти 73 тысячи россиян

«За первое полугодие 2026 года бесплатным переобучением по нацпроекту “Кадры” воспользовались 72,7 тысячи человек. Самыми популярными стали программы по освоению цифровых компетенций. Это 7 из 10 наиболее востребованных программ, их выбрали более 11 тысяч человек. Отдельный блок программ по 27 профессиям зарезервирован исключительно для участников спецоперации — и в этом году приступили к обучению или уже закончили его свыше 1 тысячи наших защитников. Наиболее востребованными для наших ребят стали такие программы, как, например, “Повар”, “Оператор БАС” и “Сварщик”», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.