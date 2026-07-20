За полгода бесплатным переобучением воспользовались почти 73 тысячи россиян

Почти 73 тыс. человек за 6 месяцев воспользовались бесплатным профессиональным переобучением по национальному проекту «Кадры», сообщили в Минтруде РФ.
На портале «Работа России» доступны более 4,1 тыс. программ. Они охватывают 213 профессий. Самой востребованной оказалась программа для специалистов по работе с системами искусственного интеллекта. Ей воспользовались уже почти 3,9 тыс. человек. Еще среди наиболее популярных — программы для сварщиков, помощников по уходу и трактористов.
«За первое полугодие 2026 года бесплатным переобучением по нацпроекту “Кадры” воспользовались 72,7 тысячи человек. Самыми популярными стали программы по освоению цифровых компетенций. Это 7 из 10 наиболее востребованных программ, их выбрали более 11 тысяч человек. Отдельный блок программ по 27 профессиям зарезервирован исключительно для участников спецоперации — и в этом году приступили к обучению или уже закончили его свыше 1 тысячи наших защитников. Наиболее востребованными для наших ребят стали такие программы, как, например, “Повар”, “Оператор БАС” и “Сварщик”», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.