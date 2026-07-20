Реконструкцию Пермского строительного колледжа планируют завершить в 2027 году

По данным правительства, новый учебный корпус будет рассчитан на 500 студентов. В учебном блоке обустроят классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, кабинеты архитектурной графики, а также специализированный класс для проведения демонстрационных экзаменов. Там также появятся макетная мастерская, лекционная аудитория, совмещенная с музеем, и столовая на 200 мест. Кроме этого, студентам будет доступна зона коворкинга с атриумом. С внешней стороны здания подрядчик благоустроит двор и создаст там площадку для геодезической практики.