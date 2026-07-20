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Реконструкцию Пермского строительного колледжа планируют завершить в 2027 году

Устройство свайного поля для нового корпуса Пермского строительного колледжа (ПСК) полностью выполнено, сообщает пресс-служба краевого правительства. Подрядчик приступил к бетонированию конструкций каркаса здания. Объект возводится рядом с главным корпусом ссуза на Комсомольском проспекте, 59.

Источник: Коммерсантъ

Устройство свайного поля для нового корпуса Пермского строительного колледжа (ПСК) полностью выполнено, сообщает пресс-служба краевого правительства. Подрядчик приступил к бетонированию конструкций каркаса здания. Объект возводится рядом с главным корпусом ссуза на Комсомольском проспекте, 59.

По данным правительства, новый учебный корпус будет рассчитан на 500 студентов. В учебном блоке обустроят классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, кабинеты архитектурной графики, а также специализированный класс для проведения демонстрационных экзаменов. Там также появятся макетная мастерская, лекционная аудитория, совмещенная с музеем, и столовая на 200 мест. Кроме этого, студентам будет доступна зона коворкинга с атриумом. С внешней стороны здания подрядчик благоустроит двор и создаст там площадку для геодезической практики.

Для строительства нового здания ранее были демонтированы два старых корпуса, уже не отвечавших современным требованиям для организации учебного процесса. Реконструкцию ПСК планируется завершить в 2027 году.