Нижегородцам рассказали, как вернуть деньги за платные онлайн-курсы

Жители Нижегородской области имеют полное право вернуть денежные средства за платные образовательные курсы. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Законодательство разрешает расторгнуть договор на обучение в любое время. При этом школа обязана вернуть сумму за вычетом стоимости уже проведенных уроков и фактически понесенных расходов. Любые пункты договора о невозврате средств или штрафах за досрочный отказ являются незаконными и ущемляют права потребителей. Для оформления возврата необходимо направить организаторам письменное заявление.
Если же качество курса оказалось ненадлежащим или программа не соответствует заявленной, ученик вправе потребовать снижения цены либо полного возврата всей стоимости обучения. При отказе компании выплачивать деньги следует обращаться в суд.
Ранее сообщалось, что нижегородцам дали рекомендации перед отправкой детей в лагерь.