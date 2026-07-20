Нижегородцам рассказали, как вернуть деньги за платные онлайн-курсы

Законодательство разрешает расторгнуть договор на обучение в любое время. При этом школа обязана вернуть сумму за вычетом стоимости уже проведенных уроков и фактически понесенных расходов. Любые пункты договора о невозврате средств или штрафах за досрочный отказ являются незаконными и ущемляют права потребителей. Для оформления возврата необходимо направить организаторам письменное заявление.