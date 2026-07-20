На дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублей

«Выделить из резервного фонда Совета министров РК… бюджетные ассигнования на мероприятия по ликвидации техногенной ЧС регионального характера регионального уровня реагирования, сложившейся с 26 июня 2026 года на территории Крыма,.. в сумме 120 299 774,11 рубля на устройство временной объездной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив», — говорится в тексте документа.
Речь идет об участке автомобильной дороги Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь (км 491+898 — км 492+071).
Также, согласно распоряжению, выделено 25,4 миллиона рублей на обустройство временного объезда искусственного сооружения на участке региональной автодороги Граница с Херсонской областью — Армянск.
Уточняется, что средства направят Министерству транспорта Крыма. Отчитаться об их использовании в ведомстве должны до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением распоряжения возложен на вице-премьера — министра финансов Крыма Ирину Кивико.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что трасса Р-280 «Новороссия», ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказывал, что трасса Р-280 «Новороссия» оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. И заявил, что власти ведут работу по усилению ее защиты.