Тверь включили в состав Золотого кольца. Что посмотреть в городе

Тверь включили в состав национального туристического маршрута «Золотое кольцо России», сообщил глава Тверской области Виталий Королев. О достопримечательностях города — в материале РБК Life.
Общие сведения о регионе
Площадь Тверской области превышает 84 тыс. кв. км, что сопоставимо с территорией, занимаемой, к примеру, Австрией, Сербией или Чехией. В регионе проживают свыше 1 200 000 человек, при этом каждый четвертый живет за пределами городов, уточнили на сайте правительства региона. Более половины территории Тверской области приходится на лес (свыше 5 млн га). Кроме того, здесь находится 1769 озер и протекает примерно 800 рек, среди которых Волга (в Тверской области ее исток).
Тверь — один из древнейших городов России, он был основан в 1135 году, напомнили на сайте местного туристского информационного центра (ТИЦ). В
От Твери до Москвы 167 км, а до Санкт-Петербурга — 485 км. От Москвы до Твери удобно добираться по железной дороге. Например, на «Ласточке» можно доехать приблизительно за полтора часа, следует из данных «Туту». Согласно «Яндекс Расписанию», автобус до Твери идет почти два часа.
Время в дороге от Санкт-Петербурга до Твери заметно разнится в зависимости от типа поезда, на поезде дальнего следования путь займет около семи часов, а на «Сапсане» можно добраться менее чем за три часа.
Что посмотреть в Твери
Императорский путевой дворец
Адрес: ул. Советская, 3.
Императорский путевой дворец построили по указу Екатерины II в конце XVIII века. Здесь останавливались представители императорской семьи в пути между Петербургом и Москвой. Здание построено в стиле классицизма с элементами барокко.
Сейчас в Императорском путевом дворце находится Тверская областная галерея, в коллекции которой порядка 40 тыс. экспонатов. Среди них — предметы «культового (древнерусского) искусства
Спасо-Преображенский кафедральный собор
Адрес: ул. Трехсвятская, 24.
Величественный собор воссоздали в 2016 году на месте утраченного в XX веке храма. Он возвышается над стрелкой рек Тьмаки и Волги.
Обелиск Победы
Адрес: Краснофлотская наб., 1.
Мемориальный комплекс посвящается победе в Великой Отечественной войне. Он был открыт 16 декабря 1970 года — в день 29-й годовщины освобождения Калинина (так раньше называлась Тверь) от немецко-фашистских захватчиков.
Во время открытия обелиска Победы у его подножия заложили капсулу с посланием потомкам, которую можно прочесть в 2045 году — в год 100-летия Великой Победы.
В высоту обелиск Победы достигает 45 м. Наверху факел, который зажигают в торжественных случаях.
Христорождественский монастырь
Адрес: ул. Советская, 70.
Это один из старейших монастырей города, его основали в XIV веке. Как пишут на портале «Путешествуем.РФ», локация не так известна туристам, «но именно здесь можно почувствовать настоящую атмосферу православной святыни».
Музей тверского быта
Адреса: ул. Горького, д. 19/4 (Городская усадьба); ул. Нахимова, 3/21 (Дом купцов Арефьевых).
Представляет собой комплекс строений разного времени, отражающих городскую культуру в
Например, в экспозиции «В гостях у тверских купцов» воссоздан интерьер купеческого дома конца XIX века. Посетители увидят прихожую, кабинет, гостиную, дамскую и детскую комнаты. Благодаря экспозиции «Русские самовары. Тверское чаепитие» гости узнают подробности об истории такого «водогрейного сосуда» в России. Кроме того, здесь представлен воссозданный интерьер русской чайной, по предварительным заявкам тут проходит интерактив «Русское чаепитие».
Попробовать тверской пряник и узнать секреты его изготовления можно в рамках экспозиции «Тверская пряничная XIX века». Рецепт такого угощения хранится с XIX века, в основе — мед, пряности, орехи и карамель.
Бонус: еще один традиционный тверской десерт с более чем вековой историей — новоторжская пастила. Она готовится по старинным рецептам из антоновки с медом и яичными белками, красителей и консервантов нет. Как и пряники, пастилу можно привезти из поездки как съедобный сувенир.
Храм-часовня святого Михаила Тверского
Адрес: наб. Афанасия Никитина.
Часовню возвели в честь святого благоверного князя Михаила Тверского, которого почитают за мудрость, справедливость и жертвенность. Храм находится на набережной Афанасия Никитина. Возле него установили памятник самому князю.
ТИЦ «Трамвай»
Адрес: Трехсвятская улица.
Туристско-информационный центр расположен в ретротрамвае, точнее это макет настоящего транспорта, ходившего по улицам города в начале XX века. Тут можно узнать подробнее, что посмотреть в городе, и купить сувениры.
Трамвай в Твери появился раньше, чем во многих других городах России. Городская управа подписала договор с бельгийской компанией на строительство трамвайной линии и электростанции, питающей ее, в октябре 1898 года. Официальная дата открытия — 28 (по старому стилю — 15) августа 1901 года.
Музей козла
Адрес: ул. Жигарева, 5.
Козел — неофициальный символ Тверской области. «Издревле жители губернии называли друг друга козлами и не считали это чем-то обидным», — уточнили в ТИЦ. С XIII века в Кимрском районе велась выделка козлиных кож. Возможно, отсюда и пошло такое «рогатое» прозвище.
Сам музей открылся в 2008 году, коллекция начиналась с игрушки для детей — козлика на колесах, потом тематические предметы начали приносить и жители города. Теперь в собрании порядка 4 тыс. предметов из 40 стран мира — «сувениры, статуэтки, флаги, гербы, медали, журналы, награды» и не только.
Фотолаборатория XIX века
Адрес: ул. Двор Пролетарки, 107.
Здесь можно сделать снимок по технологии 1851 года, а также узнать об истории фотографического процесса.
Памятники
В городе установлено много памятников, в том числе князю Михаилу Ярославичу Тверскому, Ивану Крылову, Михаилу Салтыкову-Щедрину, Афанасию Никитину, поэтам-шестидесятникам и Михаилу Кругу. На набережной Михаила Ярославича представлена скульптурная композиция «А. С. Пушкину» — поэт проезжал через Тверь около 30 раз и четыре раза останавливался в городе.