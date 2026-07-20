Тверь включили в состав Золотого кольца. Что посмотреть в городе

Площадь Тверской области превышает 84 тыс. кв. км, что сопоставимо с территорией, занимаемой, к примеру, Австрией, Сербией или Чехией. В регионе проживают свыше 1 200 000 человек, при этом каждый четвертый живет за пределами городов, уточнили на сайте правительства региона. Более половины территории Тверской области приходится на лес (свыше 5 млн га). Кроме того, здесь находится 1769 озер и протекает примерно 800 рек, среди которых Волга (в Тверской области ее исток).