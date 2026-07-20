Экоотряд подростков в Астраханской области поможет семьям участников СВО

Мобильный экоотряд «Живи, земля!» в Красноярском округе Астраханской области привлекли к выполнению заявок по очистке придомовых территорий участников СВО от мусора, сообщили в информационно-издательском центре муниципалитета. Такие объединения подростков создают в России в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие».
В отряд входят 20 школьников, достигших 14 лет. Они совмещают экологическую деятельность с социальной поддержкой. Так, ребята помогают не только участникам СВО, но и пожилым людям. Им также оказывают адресную помощь по очистке дворов от сорной растительности и мусора.
На протяжении летних месяцев экоактивисты трудятся на благо села Красный Яр и близлежащих населенных пунктов. Ребята работают всего четыре часа в неделю. При этом в конце месяца за свой труд получают зарплату. Также участники экоотряда убирают мусор, сорную растительность на улицах, наводят порядок в парках, скверах, на детских площадках.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.