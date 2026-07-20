Экоотряд подростков в Астраханской области поможет семьям участников СВО

В отряд входят 20 школьников, достигших 14 лет. Они совмещают экологическую деятельность с социальной поддержкой. Так, ребята помогают не только участникам СВО, но и пожилым людям. Им также оказывают адресную помощь по очистке дворов от сорной растительности и мусора.