Новый остановочный пункт открылся в Нижнем Новгороде 20 июля

В Нижнем Новгороде 20 июля 2026 года начал работу новый остановочный пункт Юдинцева. Платформа появилась в Канавинском районе — рядом с посёлком Юдинцева, в зоне пересечения улицы Кузбасская и Московского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
На новой остановке будут делать остановку электрички Заволжского направления. В расписании — три рейса: поезд № 6247 (Правдинск — Нижний Новгород) прибудет в 07:45, состав № 6414 (Нижний Новгород — Заволжье) — в 16:24, а электричка № 6258 (Нижний Новгород — Правдинск) — в 17:27.
По словам руководителя Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, платформу построили с учётом запросов местных жителей и тех, кто трудится в этом районе. Удобное расположение у крупных транспортных артерий позволит пассажирам легко пересаживаться на городской транспорт и быстрее добираться до нужных точек города.
Остановочный пункт включён в маршрут Первой Сормовской линии «Городской электрички» — одного из самых востребованных у нижегородцев железнодорожных маршрутов (участок от вокзала Нижний Новгород до станции Дубравная). Для пользователей транспортной карты «Ситикард» здесь действует пересадочный тариф «электронный кошелёк 60 и 90 минут»: в течение этого времени можно бесплатно пересесть с электрички на общественный транспорт и наоборот.
Уточнить расписание поездов пассажиры могут на сайте пригородной компании АО «ВВППК», в билетных кассах, на вокзалах, а также по телефону Центра поддержки клиентов — 8 (800) 775‑00‑00.