Новый остановочный пункт открылся в Нижнем Новгороде 20 июля

Остановочный пункт включён в маршрут Первой Сормовской линии «Городской электрички» — одного из самых востребованных у нижегородцев железнодорожных маршрутов (участок от вокзала Нижний Новгород до станции Дубравная). Для пользователей транспортной карты «Ситикард» здесь действует пересадочный тариф «электронный кошелёк 60 и 90 минут»: в течение этого времени можно бесплатно пересесть с электрички на общественный транспорт и наоборот.