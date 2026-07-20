Детский лагерь и турбаза воронежского авиазавода подешевели на 17%

«Звездный» не функционирует с 1999 года. В его состав входят спальный корпус, домики для отдыха, столовая, магазин. База отдыха не оснащена инженерными коммуникациями. Она расположена на соседнем и также арендованном земельном участке — его площадь равняется 70,7 тыс. кв. м. Срок действия обоих договоров — до 19 марта 2063 года. Подъехать к объектам можно по грунтовой дороге.