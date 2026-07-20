Врач назвал болезни, которыми можно заразиться при купании в водоемах

Тринц отметил, что при случайном проглатывании воды не нужно принимать какие-либо лекарства — достаточно следить за своим состоянием. Если появятся тошнота, рвота, болезненные ощущения в животе, диарея, общая слабость, следует как можно скорее обратиться к терапевту или педиатру, предупредил специалист. Это можно сделать не только очно, но и онлайн, при помощи телемедицинских сервисов, добавил Тринц.