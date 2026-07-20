Врач назвал болезни, которыми можно заразиться при купании в водоемах

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кишечная палочка, ротавирус, паразиты и инфекции, поражающие нервную систему и сердце, могут передаваться через воду в природных водоемах, предупредил врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.
«К наиболее распространенным относятся кишечная палочка, ротавирусная инфекция, а также паразитарные болезни, например, амебиаз. Кроме того, такая вода может стать источником энтеровирусных инфекций, которые способны поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и, допустим, нервную систему, сердце, мышцы», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Тринца.
По словам врача, также есть риск заражения гепатитом А и Е — острыми заболеваниями, при которых поражаются клетки печени.
Тринц отметил, что при случайном проглатывании воды не нужно принимать какие-либо лекарства — достаточно следить за своим состоянием. Если появятся тошнота, рвота, болезненные ощущения в животе, диарея, общая слабость, следует как можно скорее обратиться к терапевту или педиатру, предупредил специалист. Это можно сделать не только очно, но и онлайн, при помощи телемедицинских сервисов, добавил Тринц.
После выхода из водоема следует прополоскать рот кипяченой водой или солевым раствором из аптеки — это позволит механически удалить часть микроорганизмов со слизистой, однако полностью исключить риск инфицирования не поможет, подчеркнул врач.
В целях профилактики стоит выбирать только специально отведенные места для купания, где регулярно проверяют качество воды — списки таких мест обычно публикуются на сайтах государственных органов, предупредил Тринц. Он добавил, что не следует плавать в природном водоеме после проливного дождя, поскольку в это время в него могут попадать сточные воды.
«Важно помнить, что домашние животные тоже могут быть источниками различных инфекций, поэтому нельзя купаться с ними в одном водоеме. Также следует избегать купания при наличии повреждений кожи, поскольку даже небольшая царапина может стать “воротами” для инфекции», — заключил специалист.