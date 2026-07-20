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В Красноярском крае следователи проверяют обстоятельства гибели девушки на озере Песчанка

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят процессуальную проверку по факту гибели 23-летней девушки в результате.

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят процессуальную проверку по факту гибели 23-летней девушки в результате утопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По информации правоохранителей, компания из шести человек отдыхала на озере Песчанка. В ночь с 19 на 20 июля одна из отдыхающих ушла спать в автомобиль, а ее друзья продолжили отдых у костра. Поскольку стояночный тормоз автомобиля был неисправен, для его фиксации была включена передача. Однако само транспортное средство было припарковано на уклоне. В какой-то момент в запустился двигатель, он начал двигаться и скатилась в озеро. У находившейся внутри девушки не получилось выбраться, она погибла. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.