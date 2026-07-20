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Средний чек в нижегородских аптеках вырос на 14% за год

По итогам первой половины 2026-го он составил 846 рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижегородской области стали больше тратить на лекарства: по данным RNC Pharma, за год средний чек в аптеках региона вырос на 14% — до 846 рублей. Информацией поделился главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

«При этом общие продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10,2%, составив 21,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Аналитики выяснили, что несмотря на рост затрат нижегородцев, спрос на медикаменты сократился. В январе-июне текущего года жители области купили 49,6 миллиона упаковок лекарственных средств, а за первую половину 2025-го — на 4% больше.

«Основным драйвером увеличения расходов стало удорожание продукции», — пояснил Алексей Никонов.

Стоит отметить, что упаковка медикаментов в региональных аптеках подорожала в среднем на 15% — до 440 рублей.

Ранее мы писали о том, что 22 июля Нижегородская область окажется во власти геомагнитного шторма.