Ул. Баженова в Калининграде закрывают на ремонт с 27 июля

Ул. Баженова в Калининграде закрывают на ремонт — для перекладки сетей. Первый этап стартует 27 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
Для движения транспорта с 27 июля по 15 сентября закроют улицу Баженова на участке от улицы Кутаисской до улицы Миклухо-Маклая.
С 15 сентября по 10 ноября — от улицы Миклухо-Маклая до улицы Тульской.
С 10 ноября по 30 декабря — от улицы Тульской до улицы Бакинской и участке улицы Бакинской в районе дома № 24.
Все это время рабочие будут реконструировать канализационный коллектор.
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