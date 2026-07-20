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В Казани выделили отдельную АЗС для автобусов и городских служб

В Казани выделили отдельную автозаправочную станцию для общественного транспорта и коммунальных служб. Об этом сообщил на совещании заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров.

Источник: Российская газета

Он пояснил, что из городских 615 автобусов, около 60 процентов работают на газомоторном топливе. А потому проблем заправкой на фоне ажиотажа на АЗС у них не возникло.

Для оставшихся автобусов и техники коммунальных служб одна из крупнейших сетей АЗС Татарстана по просьбе городских властей выделила отдельную автозаправку.

«Службы муниципальных предприятий — такие же потребители бензина и дизельного топлива, как и другие автовладельцы. Наша задача в сложившихся условиях — обеспечить бесперебойную работу городского хозяйства, общественного транспорта, а также обеспечение продовольствием детских садов, учреждений здравоохранения, социальных учреждений, наших пришкольных и загородных лагерей, где сейчас отдыхают дети. Никаких сбоев на сегодняшний день нет», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

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