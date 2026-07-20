В Казани выделили отдельную АЗС для автобусов и городских служб

«Службы муниципальных предприятий — такие же потребители бензина и дизельного топлива, как и другие автовладельцы. Наша задача в сложившихся условиях — обеспечить бесперебойную работу городского хозяйства, общественного транспорта, а также обеспечение продовольствием детских садов, учреждений здравоохранения, социальных учреждений, наших пришкольных и загородных лагерей, где сейчас отдыхают дети. Никаких сбоев на сегодняшний день нет», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.