В Казани выделили отдельную АЗС для автобусов и городских служб

Он пояснил, что из городских 615 автобусов, около 60 процентов работают на газомоторном топливе. А потому проблем заправкой на фоне ажиотажа на АЗС у них не возникло.
Для оставшихся автобусов и техники коммунальных служб одна из крупнейших сетей АЗС Татарстана по просьбе городских властей выделила отдельную автозаправку.
«Службы муниципальных предприятий — такие же потребители бензина и дизельного топлива, как и другие автовладельцы. Наша задача в сложившихся условиях — обеспечить бесперебойную работу городского хозяйства, общественного транспорта, а также обеспечение продовольствием детских садов, учреждений здравоохранения, социальных учреждений, наших пришкольных и загородных лагерей, где сейчас отдыхают дети. Никаких сбоев на сегодняшний день нет», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.