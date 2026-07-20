Краснодарскую строительную фирму оштрафовали на 22 млн рублей за взятку

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Суд назначил компании штраф в размере 22 млн руб. с конфискацией автомобиля, который был передан в качестве взятки.