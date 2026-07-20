В Перми приступили к строительству каркаса нового корпуса строительного колледжа

Проект предусматривает создание современных учебных пространств. В здании разместят кабинеты компьютерной и архитектурной графики, классы автоматизированного проектирования, специализированную аудиторию для демонстрационных экзаменов, макетную мастерскую, лекционный зал с музеем колледжа, а также помещения для дистанционного обучения и онлайн-консультаций. Некоторые аудитории оснастят раздвижными перегородками, чтобы их можно было быстро адаптировать под разные форматы занятий.