Первые федеральные этапы конкурса «Лучший по профессии» пройдут в Мордовии

«Уже второй год подряд Республика Мордовия открывает федеральные этапы конкурса. Выбор номинаций — “агроном”, “ветеринарный фельдшер” и “технолог пищевой промышленности” — и места проведения федеральных этапов связан с потребностями экономики. В горизонте ближайших 7 лет потребуется дополнительно вовлечь почти 40 тысяч человек в профессии, ставшие номинациями конкурса и родственные им. А для самой Мордовии агросектор — один из ведущих на рынке труда. К 2032 году в нем будут сосредоточены более 17% занятых в республике», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.