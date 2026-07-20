Первые федеральные этапы конкурса «Лучший по профессии» пройдут в Мордовии

Лучших специалистов страны в номинациях «Агроном», «Ветеринарный фельдшер» и «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» выберут по итогам федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Он пройдет в Республике Мордовии 21−22 июля, сообщили в Минтруде РФ.
«Уже второй год подряд Республика Мордовия открывает федеральные этапы конкурса. Выбор номинаций — “агроном”, “ветеринарный фельдшер” и “технолог пищевой промышленности” — и места проведения федеральных этапов связан с потребностями экономики. В горизонте ближайших 7 лет потребуется дополнительно вовлечь почти 40 тысяч человек в профессии, ставшие номинациями конкурса и родственные им. А для самой Мордовии агросектор — один из ведущих на рынке труда. К 2032 году в нем будут сосредоточены более 17% занятых в республике», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
На испытаниях федерального этапа конкурсантам предстоит пройти проверку теоретических знаний. Также они выполнят практические задания, максимально приближенные к реальным условиям работы.
Так, участники номинации «Ветеринарный фельдшер» продемонстрируют знание физиологии животных, проведут их клинический осмотр и докажут умение ставить правильный диагноз. Технологи пищевой промышленности в сфере сыроварения покажут свои навыки на всех этапах изготовления мягкого сыра: от определения плотности молока до проверки готовности продукта к упаковке и реализации. Агрономы в свою очередь будут соревноваться в анализе качества зерна, определении фаз роста растений, оценке состояния посевов с использованием дистанционного зондирования и беспилотных летательных аппаратов.
Мероприятия федерального этапа конкурса состоятся в спорткомплексе «Огарев Арена». Кроме того, на площадке пройдет выставка достижений народных промыслов, будут организованы дегустации продукции местных производителей и мастер-классы. Каждый желающий сможет посетить профориентационные площадки, развернутые на месте кадровым центром «Работа России» и профильными образовательными учреждениями.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» с 2025 года стал частью нацпроекта «Кадры», который поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.