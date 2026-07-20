Как получить рассрочку от ФНС по налогам до трёх лет?

Если у бизнеса или обычного человека возникли финансовые трудности, налоговая готова пойти навстречу. УФНС по Волгоградской области напоминает о действующей мере поддержки — отсрочке или рассрочке по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Этот механизм позволяет не платить всю сумму разом, а либо отложить её на срок до года (отсрочка), либо разбить на части до трёх лет (рассрочка). При этом воспользоваться льготой можно как в отношении уже образовавшейся задолженности, так и по налогам, срок уплаты которых ещё не наступил.
Кому и когда могут помочь?
Основания для отсрочки или рассрочки чётко прописаны в ст. 64 Налогового кодекса. Среди них:
ущерб от стихийного бедствия или техногенной катастрофы;
угроза банкротства при единовременной уплате налогов;
сезонный характер бизнеса;
имущественное положение физлица не позволяет заплатить всё сразу.
Важные нюансы:
На сумму отсрочки или рассрочки начисляются проценты.
Повторно получить эту меру по тем же налогам нельзя.
Рассрочку обычно обеспечивают залогом, поручительством или банковской гарантией.
Как подать заявление?
Сделать это стало проще — через личные кабинеты на сайте ФНС:
Организациям и ИП — через «Личный кабинет юридического лица» или «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» в разделе «Заявления»;
Физическим лицам — через «Личный кабинет налогоплательщика» в разделе «Рассрочка по налоговым платежам».
Также на сайте ФНС работает «Интерактивный помощник», который подскажет, можно ли получить рассрочку в вашей ситуации. А если есть риск банкротства — стоит обратиться на «Площадку реструктуризации долга», где специалисты помогут бесплатно.