Как получить рассрочку от ФНС по налогам до трёх лет?

Этот механизм позволяет не платить всю сумму разом, а либо отложить её на срок до года (отсрочка), либо разбить на части до трёх лет (рассрочка). При этом воспользоваться льготой можно как в отношении уже образовавшейся задолженности, так и по налогам, срок уплаты которых ещё не наступил.