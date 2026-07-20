В Прикамье скончался руководитель крупного завода молочной продукции

Трудовую деятельность Николай Таскаев начал в 1990 году в качестве слесаря совхоза «Оханский». Затем окончил Пермский сельскохозяйственный институт. Директором одного из крупнейших агропредприятий Оханского района «Агрофирма Острожка» господин Таскаев стал в 2012 году. При нем агрофирма сделала основным направлением своей деятельности молочное животноводство и органическое растениеводство. Создав собственную молочную переработку, предприятие вышло за пределы пермского рынка.