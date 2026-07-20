Объявлен аукцион по продаже участка для строительства жилья рядом с парком им. Горького

Отметим, что ранее также стало известно о строительстве ЖК на месте снесенного аварийного дома на ул. Краснова, 16. Площадь квартир на объекте составит 6,6 тыс. кв. м. Кроме того, на прилегающей территории разместится парковка на 29 мест. Проектирование и строительство должно быть завершено до 2031 года.