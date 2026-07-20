Путин наградил директора НМИЦ онкологии имени Блохина орденом

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени директора НМИЦ онкологии имени Блохина Ивана Стилиди, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Стилиди Ивана Сократовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина”, город Москва», — говорится в указе.