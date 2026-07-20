Путин наградил директора НМИЦ онкологии имени Блохина орденом

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Стилиди Ивана Сократовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина”, город Москва», — говорится в указе.