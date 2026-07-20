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Озеро-парк «Емельяновское» получило официальное разрешение на купание

Это уже пятый безопасный водный объект в регионе.

20 июля было подписано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии озера-парка «Емельяновское» санитарным нормам. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Это уже пятый водный объект в Красноярском крае, подтвердивший свою безопасность для отдыха и купания.

Теперь жители региона могут смело приезжать на этот водоём — качество воды официально проверено и признано безопасным. Отдыхайте без опасений.

Ранее мы сообщали, что три пляжа на Татышеве в Красноярске снова открыли.

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