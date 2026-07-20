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Пьяный водитель «Копейки» с пассажирами не смог сбежать от полицейских и остался без прав и машины

В Тюхтете Красноярского края осудили местного жителя за повторное пьяное вождение. Мужчина уже был лишен прав за отказ пройти медосвидетельствование, но снова сел за руль после алкоголя.

В Тюхтете Красноярского края осудили местного жителя за повторное пьяное вождение. Мужчина уже был лишен прав за отказ пройти медосвидетельствование, но снова сел за руль после алкоголя.

По данным прокуратуры, в начале года водитель выпил две бутылки пива и поехал по селу на ВАЗ-2101. Когда инспекторы ДПС потребовали остановиться, он не подчинился и попытался скрыться. Около 10 минут мужчина ехал по улицам Тюхтета на высокой скорости. Погоня закончилась на улице 2-я Сибирская, где водитель заехал в тупик. После этого он выбежал из машины и попытался уйти через огороды, но его задержали.

Алкотестер показал 0,710 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это почти в 4,5 раза выше допустимого значения. Позже мужчина признал вину и объяснил, что испугался, потому что был пьян и не имел прав. В салоне автомобиля находились четверо пассажиров. Двое из них подтвердили, что за рулем был именно осужденный.

Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом на 2 года. Его ВАЗ-2101 конфисковали в доход государства.