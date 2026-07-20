Пьяный водитель «Копейки» с пассажирами не смог сбежать от полицейских и остался без прав и машины

По данным прокуратуры, в начале года водитель выпил две бутылки пива и поехал по селу на ВАЗ-2101. Когда инспекторы ДПС потребовали остановиться, он не подчинился и попытался скрыться. Около 10 минут мужчина ехал по улицам Тюхтета на высокой скорости. Погоня закончилась на улице 2-я Сибирская, где водитель заехал в тупик. После этого он выбежал из машины и попытался уйти через огороды, но его задержали.