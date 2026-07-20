Волгоградцы оказались одними из самых уставших в России

— Мы каждый день работаем с темой восстановления и хорошо понимаем, как часто люди откладывают отдых на неопределенное «потом». Отпуск дает возможность перезагрузить мысли, сменить внутренний ритм, восстановить силы и вернуться к жизни с другим состоянием, — прокомментировала заместитель гендиректора Группы Мантера Яна Уханова.