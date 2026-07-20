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Волгоградцы оказались одними из самых уставших в России

Жители Волгограда вошли в десятку самых уставших россиян по итогам всероссийского исследования. Об этом.

Жители Волгограда вошли в десятку самых уставших россиян по итогам всероссийского исследования. Об этом сообщили 20 июля в пресс-службе Группы Мантера.

Уровень усталости среди россиян выявлялся с помощью специального тестирования. По промежуточным итогам Волгоград занял девятое место в рейтинге самых «уставших» городов страны, уступив Москве, Сочи, Краснодару, Ростову-на-Дону, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Тюмени и Тольятти. Следом расположилась Уфа.

Участникам предлагается ответить на вопросы о привычном ритме жизни и уровне повседневной нагрузки. Тестирование рассчитано на совершеннолетних представителей всех профессий и учитывает, как уровень занятости, так и признаки эмоционального выгорания.

— Мы каждый день работаем с темой восстановления и хорошо понимаем, как часто люди откладывают отдых на неопределенное «потом». Отпуск дает возможность перезагрузить мысли, сменить внутренний ритм, восстановить силы и вернуться к жизни с другим состоянием, — прокомментировала заместитель гендиректора Группы Мантера Яна Уханова.

Изображение создано при помощи ИИ.