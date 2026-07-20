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25 июля в Нижнем Новгороде ограничат проезд по набережной Гребного канала

Автовладельцев просят убрать машины с дороги.

Источник: Живем в Нижнем

В ближайшую субботу в Нижнем Новгороде ограничат проезд по набережной Гребного канала. Об этом горожан и туристов предупредили в мэрии.

Ограничения будут действовать 25 июля с 00.01 до 18.00 на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 177 по ул. Слобода Печеры. Водителей просят заранее убрать припаркованные машины. Тем, кто забудет переставить авто, придется звонить в службу перемещения транспорта, телефон для справок 417−17−07.

Причина введения ограничений — проведение спортивного мероприятия. Автолюбителям рекомендуют учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов, ознакомиться с временной схемой движения и не игнорировать дорожные знаки.

Ранее мы рассказывали о переносе остановки общественного транспорта в Нижегородском районе.